Akaryakıtta tabela değişti: İndirim büyük!

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının seyri, döviz kurlarıyla birlikte akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamlesinin ardından ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasada motorin grubuna indirim olarak yansıdı.

NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,35 TL indirim geldi.

Gelen indirimle birlikte, büyükşehirlerde pompa fiyatları, İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya geriledi.

Diğer yandan Enerji maliyetlerindeki küresel düşüşe rağmen, Türkiye'deki pompa fiyatları vergi yüküyle tırmanışı dikkat çekiypr. 1 Ocak 2026 itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan güncelleme, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan değiştirdi.

AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası 10 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

YENİ YILIN İLK ÖTV AYARLAMASI YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete’de 1 Ocak itibarıyla yayımlanan kararla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları yüzde 6,95 oranında artırıldı.

Bu vergi hamlesiyle beraber; benzin fiyatlarında litre başına 1,16 TL, motorin (mazot) fiyatlarında ise 1,08 TL'lik bir yükseliş kaydedildi.

AKARYAKITTA FİYAT BELİRLEME SÜRECİ

Türkiye'de akaryakıtın nihai satış fiyatı; Akdeniz piyasasında yayımlanan CIF ürün bedelleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar esas alınarak hesaplanmaktadır.

Rafineri çıkış fiyatının üzerine maktu ÖTV ve EPDK payı eklenmekte, en son aşamada ise KDV ilavesiyle tabela fiyatı netleşmektedir. Küresel petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeye rağmen, vergi kalemlerindeki bu artışlar ücretli çalışanların ve nakliye sektörü temsilcilerinin üzerindeki mali baskıyı daha da derinleştiriyor.