Venezuela'ya giren ABD'de enerji hisseleri uçtu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından yaptığı açıklamalar, New York borsasında haftanın ilk işlem gününe damga vurdu. Trump, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin enerji sektörüne Amerikan şirketlerinin dahil olacağını duyurması, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

PETROL AÇIKLAMASI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yatırımcılarda enerji sektörüne yönelik beklentileri güçlendirdi.

DOW JONES TARİHİ ZİRVE YAPTI

Gelişmelerin ardından Dow Jones endeksi yaklaşık 600 puanlık artışla %1,23 yükselerek 48.977,49 puana çıktı ve tarihinin en yüksek seviyesini gördü. S&P 500 endeksi %0,64, Nasdaq endeksi ise %0,69 değer kazandı.

ENERJİ VE SAVUNMA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Açıklamalardan enerji şirketlerinin hisseleri güçlü kazanç sağladı. Chevron %5,1, ConocoPhillips %2,6, Exxon Mobil %2,2 yükseldi. Halliburton %7,8, Baker Hughes ise %4,1 değer kazandı. Askeri müdahalenin etkisiyle savunma hisseleri de alım gördü; AeroVironment %16,1, Kratos %13,4, General Dynamics %3,6 ve Lockheed Martin %2,9 arttı.

MAKROEKONOMİK VERİLER İZLENİYOR

Analistler, Venezuela'daki gelişmelerin petrol fiyatlarında şimdilik sınırlı bir etki yarattığına ve jeopolitik riskin daha geniş bir krize dönüşmeyeceği beklentisine dikkat çekti. Piyasaların odağında, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi gibi Fed'in politika kararlarını şekillendirecek veriler yer alıyor.