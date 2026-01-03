New York borsası yeni yılı karışık seyirle açtı

New York borsası, yılın ilk işlem gününde karışık bir tablo çizdi; Dow Jones ve S&P 500 yükselirken, Nasdaq hafif geriledi. Piyasa odağında Fed politikası ve Trump'ın ertelenen tarife kararı vardı.

ABD borsaları, 2026 yılının ilk işlem gününü farklı yönlerde hareketlerle kapattı. Üç ana endeks, bir önceki yılın son günlerindeki satış baskısının ardından dalgalı bir seyir izledi.

DOW JONES VE S&P 500 YÜKSELDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde bir artışla %0,66 yükselerek 48.382,39 puana ulaştı. S&P 500 endeksi de %0,19'luk kazançla 6.858,47 puana çıktı. Buna karşın Nasdaq endeksi, yataya yakın bir seyirle %0,03'lük hafif bir düşüş kaydetti.

FED BEKLENTİLERİ VE TARİFE KARARI

Analistler, yeni Fed Başkanı'na ilişkin "güvercin" politika beklentilerinin ve para politikası adımlarının yıl boyunca piyasaları şekillendireceğini vurguladı. Diğer bir önemli gelişme ise, Başkan Trump'ın mobilya ve dolaplara yönelik ek tarife artışlarını bir yıl ertelemesi oldu.

ŞİRKET HİSSELERİNDE FARKLI PERFORMANSLAR

Tarife ertelemesi, Wayfair ve RH gibi perakende şirketlerinin hisselerinde %6 ila %8 civarında yükselişe yol açtı. Çip üreticileri de güçlü performans gösterdi; Nvidia %1,3, Micron Technology ise %10,5 değer kazandı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise, çeyreklik teslimat rakamlarındaki düşüşün ardından %2,6 geriledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

