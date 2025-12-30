New York borsası yeni yıl haftasının ilk gününde düştü

New York borsası haftanın ilk işlem gününü genel bir düşüş trendiyle kapattı. Geçen hafta rekor seviyeleri test eden piyasalar, özellikle yapay zeka ile bağlantılı teknoloji hisselerinde yaşanan geri çekilmenin etkisiyle 2025'in son haftasına negatif bir giriş yaptı.

BORSADA GENEL DURUM

Kapanışta Dow Jones Sanayi Ortalaması 240 puandan fazla değer kaybederek yüzde 0,51 geriledi ve 48.461,93 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalarak 6.905,75 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,50'lik düşüşle 23.474,35 puana geriledi.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Yapay zekaya yönelik yatırımların getirileri konusundaki belirsizliklerin sürmesi, sektördeki önemli şirketlerin hisselerini olumsuz etkiledi. Çip üreticisi Nvidia hisseleri yüzde 1,2, Palantir Technologies hisseleri yüzde 2,4 ve Oracle hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

İLERİYE DÖNÜK TAKVİM VE VERİLER

Yeni yıl tatili nedeniyle Perşembe günü kapalı olacak piyasalarda bu hafta işlem hacminin düşük seyretmesi bekleniyor. Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı toplantısının tutanakları ve haftalık işsizlik maaşı başvuru verileri bulunuyor. Ekonomik verilerden, kasım ayında bekleyen konut satışlarının beklentilerin üzerinde yüzde 3,3 arttığı açıklandı.

Kurumsal haberlere göre ise, SoftBank'in DigitalBridge'i satın alma anlaşması, DigitalBridge hisselerinde yüzde 9,6'lık bir yükselişi tetikledi.