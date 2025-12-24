1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...

Yayınlanma:
ÖTV'de yapılan düzenlemeyle birlikte 2026 yılında akaryakıt fiyatlarına da zam gelecek. İşte yeni yılda pompa yansıyacak fiyatlar...

Yeni yıla 1 haftadan kısa bir süre kala akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV artışı da kesinleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle beraber, benzin ve motoin fiyatlarında artış görülecek.

1 OCAK'TA AKARYAKITA ZAM YAĞMURU

2026 yılına giriş öncesinde yapılan düzenlemeyle, ÖTV kaynaklı fiyat artışları pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Hükümetin enflasyonla mücadele hedefleri ve bütçe dengeleri doğrultusunda hazırlanan yeni vergi düzenlemesi, 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alınacak.

benzine-zam-geliyor-spvd-cover.webp

2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...

POMPAYA YANSIYACAK FİYATLAR BELLİ OLDU

Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, yeni yılın ilk
sabahında akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin litre fiyatları en az 1
lira artacak.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL; motorine 1,41 TL zam gelecek.

Tabelaya yansıyacak akaryakıt fiyatları ise şöyle:

  • İSTANBUL ( AVRUPA YAKASI) Kurşunsuz 95: 53,14 TL Motorin: 54,63 TL
  • İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) Kurşunsuz 95: 52,97 TL Motorin: 54,46 TL
  • ANKARA Kurşunsuz 95: 54,00 TL Motorin: 55,65 TL
  • İZMİR Kurşunsuz 95: 54,33 TL Motorin: 55,99 TL

LPG'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni yıl düzenlemesi kapsamında şu an için LPG (otogaz) grubunda herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor.

İstanbul’da ortalama 28,51 TL civarında seyreden otogaz fiyatlarının, aksine bir karar alınmadıkça 1 Ocak itibarıyla mevcut seviyesini koruması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

