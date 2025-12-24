1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...

Yeni yıla 1 haftadan kısa bir süre kala akaryakıt fiyatlarına uygulanacak ÖTV artışı da kesinleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle beraber, benzin ve motoin fiyatlarında artış görülecek.

1 OCAK'TA AKARYAKITA ZAM YAĞMURU

2026 yılına giriş öncesinde yapılan düzenlemeyle, ÖTV kaynaklı fiyat artışları pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Hükümetin enflasyonla mücadele hedefleri ve bütçe dengeleri doğrultusunda hazırlanan yeni vergi düzenlemesi, 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alınacak.

POMPAYA YANSIYACAK FİYATLAR BELLİ OLDU

Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, yeni yılın ilk

sabahında akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin litre fiyatları en az 1

lira artacak.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL; motorine 1,41 TL zam gelecek.

Tabelaya yansıyacak akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL ( AVRUPA YAKASI) Kurşunsuz 95: 53,14 TL Motorin: 54,63 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) Kurşunsuz 95: 52,97 TL Motorin: 54,46 TL

ANKARA Kurşunsuz 95: 54,00 TL Motorin: 55,65 TL

İZMİR Kurşunsuz 95: 54,33 TL Motorin: 55,99 TL

LPG'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni yıl düzenlemesi kapsamında şu an için LPG (otogaz) grubunda herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor.

İstanbul’da ortalama 28,51 TL civarında seyreden otogaz fiyatlarının, aksine bir karar alınmadıkça 1 Ocak itibarıyla mevcut seviyesini koruması bekleniyor.