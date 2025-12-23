2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.

Son Dakika | Asgari ücret belli oldu! Yüzde 27 zam yapıldı

TÜM KALEMLERDE DEĞİŞİKLİK

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zamla birlikte işsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, isteğe bağlı sigorta primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum, askerlik, borçlanması gibi ödeme ve ücretler de değişti.

ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ YÜZDE 45'E ÇIKIYOR

Askerlik borçlanması olarak bilinen prim ödemeleri yılbaşında asgari ücret tutarında artacak ve kanunda yapılan değişiklikle prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak.

Mevcutta askerlik borçlanması tutarı asgari brüt ücretin %32’si oranında belirlenmektedir. Yeni yıl itibarıyla askerlik borçlanması asgari brüt ücretin %32 üzerinden değil de %45’i baz alınarak ödenecek.

Doğum borçlanmasında ise ödemeler yine asgari brüt ücretin %32’si üzerinden ödenmeye devam edilecek.

İŞTE ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM İLE DEĞİŞECEK ÖDEME VE ÜCRETLER:

Hürriyet Bigpara'da yer alan hesaplama tablosuna göre en az işsizlik maaşı, 2026'da en düşük 13 bin 122 TL, en yüksek 26 bin 218 TL olarak değişti. Şu anda ise en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 TL, en yüksek ise 20 bin 644 TL.

Aylık GSS primi ise şu anda 1560,33 TL iken 1 Ocak itibarıyla 1981,62 TL olarak arttı.