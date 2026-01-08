Dünyada petrolün yüzde 17 düştüğü dönemde Türkiye'de benzin yüzde 132 zamlandı

Ekonomist İnan Mutlu Türkiye'de ekonomi yönetimini eleştirdi. 2023 yılındaki seçimde ekonomi yönetminin başına getirilen Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek dönemine dair Mutlu çarpıcı bir veri paylaştı:

Mutlu'nun paylaştığı veriler, küresel piyasalarla Türkiye'deki pompa fiyatları arasındaki bağın koptuğunu gözler önüne seriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve getirilmesinden bu yana geçen süreçte, dünya genelindeki enerji maliyetleri gerileme eğilimindeyken Türkiye'de tam tersi bir tablo yaşanıyor.

BÜYÜK ÇELİŞKİ

İnan Mutlu, Şimşek dönemindeki ham petrol fiyatları ile yerel benzin fiyatları arasındaki uçurumu şu çarpıcı rakamlarla özetledi:

"Şimşek döneminde dünyada ham petrol fiyatları %17 düştü. Türkiye'de benzin aynı dönemde %132 zamlandı."

Dünya genelinde sanayinin ve ulaşımın ana girdisi olan ham petroldeki %17'lik gerileme, pek çok ülkede enflasyonu düşürücü bir etki yaparken; Türkiye'de tüketicinin karşılaştığı %132'lik zam, akaryakıt fiyatlarının küresel endekslerden ziyade içsel dinamiklerle belirlendiğini ortaya koyuyor.

NEDEN ARTTI?

Bu devasa farkın arkasında yatan temel nedenler arasında; Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı ve bütçe açıklarını kapatmak adına akaryakıt üzerinden alınan maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yapılan yüksek oranlı zamlar gösteriliyor.