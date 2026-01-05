Akaryakıta ÖTV zammı geldi mi? Otogaz ne kadar oldu?

Milyonlarca araç sahibi, yeni yıla girerken akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini araştırıyor. Akaryakıta 2026 yılına girerken zam geldi ve tabela değişti. İşte zam sonrası akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalarda petrol fiyatları son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, Türkiye 2026 yılını vergi artışıyla karşıladı. Otomatik vergi düzenlemesiyle benzin ve motorin fiyatları fırlarken, milyonlarca araç sahibi yeni yılın ilk sabahına maktu ÖTV zammıyla uyandı.

Enerji maliyetlerindeki küresel düşüşe rağmen, Türkiye'deki pompa fiyatları vergi yüküyle tırmanmaya devam ediyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan güncelleme, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan değiştirdi.

YENİ YILIN İLK ÖTV AYARLAMASI YÜRÜRLÜKTE

2022/04/14/akaryakit.jpg

Resmi Gazete’de 1 Ocak itibarıyla yayımlanan kararla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları yüzde 6,95 oranında artırıldı.

Bu vergi hamlesiyle beraber; benzin fiyatlarında litre başına 1,16 TL, motorin (mazot) fiyatlarında ise 1,08 TL'lik bir yükseliş kaydedildi. Milyonlarca şoför, dünya genelinde ham petrol fiyatları 60 dolar bandının altına inerken, yerel piyasada indirim yerine vergi artışıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

5 Ocak 2026 Pazartesi gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.47 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.85 TL

Motorin litre fiyatı: 54.26 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.88 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.21 TL

Motorin litre fiyatı: 55.77 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL

AKARYAKITTA FİYAT BELİRLEME SÜRECİ

2023/09/11/akaryakit-fiyatlari.jpg

Türkiye'de akaryakıtın nihai satış fiyatı; Akdeniz piyasasında yayımlanan CIF ürün bedelleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar esas alınarak hesaplanmaktadır.

Rafineri çıkış fiyatının üzerine maktu ÖTV ve EPDK payı eklenmekte, en son aşamada ise KDV ilavesiyle tabela fiyatı netleşmektedir. Küresel petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeye rağmen, vergi kalemlerindeki bu artışlar ücretli çalışanların ve nakliye sektörü temsilcilerinin üzerindeki mali baskıyı daha da derinleştiriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

