İstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değişti

Yeni yıla halk zamla girdi. Akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammı pompaya yansıdı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, Türkiye 2026 yılını vergi artışıyla karşıladı. Otomatik vergi düzenlemesiyle benzin ve motorin fiyatları fırlarken, milyonlarca araç sahibi yeni yılın ilk sabahına maktu ÖTV zammıyla uyandı.

Enerji maliyetlerindeki küresel düşüşe rağmen, Türkiye'deki pompa fiyatları vergi yüküyle tırmanmaya devam ediyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan güncelleme, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan değiştirdi.

Gece yarısından itibaren uygulamaya konulan zamlı tarife, tüketicilerin ulaşım maliyetlerine yeni bir yük ekledi.

YENİ YILIN İLK ÖTV AYARLAMASI YÜRÜRLÜKTE

2022/04/14/akaryakit.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları yüzde 6,95 oranında artırıldı.

Bu vergi hamlesiyle beraber; benzin fiyatlarında litre başına 1,16 TL, motorin (mazot) fiyatlarında ise 1,08 TL'lik bir yükseliş kaydedildi. Milyonlarca şoför, dünya genelinde ham petrol fiyatları 60 dolar bandının altına inerken, yerel piyasada indirim yerine vergi artışıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor.

ŞEHİR ŞEHİR GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Yapılan maktu ÖTV zammının ardından üç büyükşehirde oluşan son tablo şu şekildedir:

Şehir / Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL)

İstanbul (Avrupa) 53,15 54,46 29,03
İstanbul (Anadolu) 52,94 54,25 28,40
Ankara 53,97 55,43 28,92
İzmir 54,30 55,76 28,85

AKARYAKITTA FİYAT BELİRLEME SÜRECİ

2023/09/11/akaryakit-fiyatlari.jpg

Türkiye'de akaryakıtın nihai satış fiyatı; Akdeniz piyasasında yayımlanan CIF ürün bedelleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar esas alınarak hesaplanmaktadır.

Rafineri çıkış fiyatının üzerine maktu ÖTV ve EPDK payı eklenmekte, en son aşamada ise KDV ilavesiyle tabela fiyatı netleşmektedir. Küresel petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeye rağmen, vergi kalemlerindeki bu artışlar ücretli çalışanların ve nakliye sektörü temsilcilerinin üzerindeki mali baskıyı daha da derinleştiriyor.

