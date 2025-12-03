Zorunlu trafik sigortasına büyük zam: Primler 290 bin TL'ye dayandı!

Zorunlu trafik sigortasında uygulanacak yeni poliçe primleri için güncellenen tarifeler yürürlüğe girdi. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla hem bireysel sürücüleri hem de ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler devreye giriyor. Yeni tarifelere göre trafiğe çıkmak için ödenmesi gereken en düşük prim 15 bin lira oldu; bazı araç tiplerinde ise bu tutar 290 bin liraya kadar ulaşıyor.

İstanbul’da bir otomobili 4’üncü basamaktan sigortalatmak isteyen bir sürücünün en az 15 bin 60 lira ödemesi gerekiyor. Trafik sigortası olmadan araç kullanılması halinde polis tarafından idari ceza uygulanırken, araç trafikten men edilebiliyor. Primlere yapılan ortalama yüzde 1'lik artış sonrasında riskli sürücüler ile düşük risk grubunda yer alan sürücüler arasındaki fark daha da belirginleşti. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan, yani en yüksek riskli içten yanmalı araç sürücüsünün ödemesi gereken tutar 45 bin 181 liraya çıkarken, aynı şehirde en düşük risk grubundaki 8’inci basamak sürücüsünün ödeyeceği tutar 7 bin 530 lira olarak hesaplandı. Bu fark yaklaşık yüzde 500’e ulaştı. Benzer şekilde Ankara’da aynı basamaklarda primler 43 bin 902 lira ile 7 bin 317 lira arasında değişirken, İzmir’de primler 42 bin 623 lira ile 7 bin 104 lira arasında belirlendi.

TİCARİ TAKSİLERE YÜKSEK ZAM

Ticari taksi sahipleri için prim artışları daha yüksek gerçekleşti. İstanbul’da bir taksinin sıfırıncı basamak trafik sigortası primi 121 bin 397 liraya yükselirken, en düşük risk grubunda bu tutar 20 bin 233 lira olarak açıklandı. Ankara’da taksi primleri 117 bin 961 lira ile 19 bin 660 lira arasında değişirken, İzmir’de ise 114 bin 526 lira ile 19 bin 88 lira arasında seyretti.

OTOBÜSLERDE PRİM 290 BİN LİRAYI AŞTI

Yeni tarifelerden en çok etkilenen araç gruplarından biri de şehirler arası otobüsler oldu. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün sıfırıncı basamak primi 290 bin 969 liraya kadar çıktı. Bu aracın düşük risk grubundaki primi ise 48 bin 495 lira olarak hesaplandı. Böylece ticari araçlarda da risk seviyesi arttıkça poliçe yükünün ciddi biçimde yükseldiği görülüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte güvenli sürüş geçmişine sahip sürücüler daha düşük primlerle sigortalanırken, sık kazaya karışan sürücüler çok daha yüksek tutarlarla karşılaşıyor. İstanbul’da 7 bin 530 lira prim ödeyen iyi sürücülerle, 45 bin 181 lira ödemek zorunda kalan kötü sürücüler arasındaki farkın yüzde 500’lere kadar çıkması bu uygulamanın en çarpıcı sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.