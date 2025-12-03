Akaryakıta zam geliyor! Sevinç kısa sürdü

Akaryakıta zam geliyor! Sevinç kısa sürdü
Son dakika... Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Geçtiğimiz hafta gelen çifte indirimin sevinci kısa sürdü. Tabela bu kez zamdan yana değişiyor.

Akaryakıtta tabela yine değişiyor. Otogaza yarından itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Geçen hafta benzin ve motorine gelen indirim haberi sürücülere bir nebze olsun nefes aldırmıştı ancak sevinç kısa sürdü. Kontağı çevirmek yine pahalıya oatlayacak.

NE KADAR ZAM GELECEK?

Gazeteci Olcay Aydilek yarından (Perşembe günü) geçerli olmak üzere otogaza 70 kuruş civarında zam beklendiğini açıkladı.

Akaryakıta tabela geçtiğimiz hafta değişmişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi tersine çevirerek indirim getirmişti.

En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

SON ZAMANLARDA GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 28 Kasım'da benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu "çifte indirim" haberi, yüksek akaryakıt maliyetleri altında kontak çevirmekte zorlanan sürücüler için küçük bir nefes olsa da, fiyatlar halen can yakıcı seviyelerde seyrediyor.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 ARALIK ÇARŞAMBA)

İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL
Motorin: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.22 TL
Motorin: 54.88 TL
LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.23 TL

Motorin: 56.06 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.55 TL

Motorin: 56.38 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

