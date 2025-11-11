Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım firmaları arasında yer alan TP Petrol Dağıtım A.Ş., hakkında başlatılan soruşturmanın gölgesinde konkordato talebinde bulundu. Şirketin, Antalya ve Hatay'daki rafinerilerden piyasa değeri 1 milyar TL'yi aşan akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilmiş ve soruşturma kapsamında 3 yöneticisi tutuklanmıştı.

Türkiye Petrolleri (TP) markasıyla bilinen ve akaryakıt sektörünün en büyük oyuncularından biri olan şirket, geçtiğimiz günlerde hakkında açılan soruşturmanın ardından bu kritik adımı attı.

Türkiye Petrolleri'ne 1 milyarlık vurgun operasyonu: 3 tutuklama

Skandal, SOCAR Türkiye'ye ait olan Antalya ve Hatay'daki Star Rafinerisi'nden piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde akaryakıtın çalındığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. SOCAR'ın suç duyurusu üzerine başlayan soruşturma yeni bir boyut kazanmış ve ilk incelemelerin ardından Türkiye Petrolleri'nin üst yönetiminden 3 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Zülfikarlar Holding iştiraki olan Türkiye Petrolleri'nde, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari için de gözaltı kararı çıkarılmıştı. Haftalardır yurt dışında firari durumda olduğu belirtilen Zülfikari'nin şirketinden dikkat çekici bir hamle geldi.

KONKORDATO TALEP EDİLDİ, TEDBİR KARARI VERİLDİ

Zülfikarlar Holding'e bağlı bir diğer şirket olan Akça Kimya'nın 1 milyar TL tutarındaki tahvil ödemelerini yapamaması, holdinge bağlı iştiraklerin ekonomik bir kriz içinde olduğu iddialarını güçlendirmişti. Bu gelişmelerin hemen ardından, geçtiğimiz hafta TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Petrolleri yalanladı CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ortaya koydu! 'Bunun adı soygundur'

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin aktif varlıkları üzerine tedbir kararı konulması ve belirli bir süreyle kesin mühlet talep edildi. Mahkeme, ilk incelemenin ardından şirketin başvurusu üzerine tedbir kararı alınmasını onayladı.

GEÇİCİ MÜHLET İNCELEMESİ YAPILACAK

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, şirket hakkında devam eden soruşturmayı da göz önünde bulundurarak mevcut finansal durumu detaylıca incelemesi ve nihai bir karara varması bekleniyor.

Eğer şirketin konkordato başvurusu reddedilirse, TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin iflas sürecine girebileceği belirtiliyor. Şirket hakkında geçici mühlet kararı verilmesi durumunda ise, mevcut finansal tabloların incelenmesi ve sürecin yönetilmesi için bir konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.