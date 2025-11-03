Türkiye Petrolleri yalanladı CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ortaya koydu! 'Bunun adı soygundur'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu'na ait Türkiye Petrolleri AO'ya alt şirketinin, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine helikopter başına günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar, yıllık ise 13 milyon 140 bin dolar kira bedeli ödediğini öne sürmüştü. Yavuzyılmaz, ödenen kira bedelinin güncel kur ile 552 milyon 668 bin 400 TL olduğuna da belirtmişti.

TÜRKİYE PETROLLERİNDEN YALANLAMA GELDİ

Türkiye Petrolleri AO tarafından yapılan açıklamada, Yavuzyılmaz'ın söz konusu iddialarını yalanladı. Açıklamada, Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan deniz unsurlarının lojistiğinin sağlanması için toplam 6 helikopter kullanıldığı belirtilerek, bunlardan 2'sinin TP-OTC envanterine kayıtlı olduğu, 4 helikopter için ise Offshore Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hizmet alındığı belirtildi.

TPAO'NUN YALANLAMASINI YALANLADI

CHP'li Yavuzyılmaz, "TPAO’nun yalanlamasını yalanlıyorum!" diyerek sosyal medya hesabından belgeleri paylaştı.

"Yeni belgeyle de yalanını ispatlıyorum!" diyen Yavuzyılmaz, "Daha önce belgesini paylaştığım üzere; TPAO’nun, Yavuz adlı sondaj gemisine alınan helikopter hizmetleri için ödediği günlük tutar 36.000 Dolar. Fatura tarihi: Ekim 2024 Helikopter hizmetlerinin aylık tutarı: 1.116.000 Dolar TPAO yaptığı açıklamada;

Kelime oyunları yaparak, 4 sondaj gemisi için hizmet alınan 4 helikopter olduğunu, bu tutarın günlük 36.000 Dolar değil de, 8.667 Dolar olduğunu belirtiliyor.

Yani günlük 36.000 Dolarlık tutarın 4 gemiye hizmet veren 4 helikopterin toplam tutarı olduğuna getiriyor. Ancak bu büyük bir yalan Çünkü yayınladığım Ekim 2024 tarihli faturanın sol alt köşesinde, hangi gemi için bu faturanın kesildiği yazıyor. Bu fatura Yavuz sondaj gemisine ait" dedi.

"BUNUN ADI SOYGUNDUR!"

İkinci bir belgeyle de açıklamasını sürdüren Yavuzyılmaz'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Ekim 2024’te Kanuni gemisi içinde ayrıca kesilen ikinci bir fatura var. Ve bu faturaya göre de; Kanuni’ye alınan helikopter hizmetlerinin bedeli de ayrıca günlük 36.000 Dolar! Helikopter hizmetlerinin aylık tutarı da ayrıca 1.116.000 Dolar! Belgelerden görülüyor ki; Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri için ayrı ayrı, günlükleri 36’şar Bin Dolar olmak üzere toplam günlük 72’şer Bin Dolarlık helikopter hizmetleri faturası kesiliyor Belgeler ortada. Bunun adı soygundur!."