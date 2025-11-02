Türkiye Petrolleri 'AKP'nin helikopter vurgunu' iddiasını yalandı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu'na ait Türkiye Petrolleri AO'ya alt şirketinin, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine helikopter başına günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar, yıllık ise 13 milyon 140 bin dolar kira bedeli ödediğini ortaya çıkarmıştı. Yavuzyılmaz, ödenen kira bedelinin güncel kur ile 552 milyon 668 bin 400 TL olduğuna da dikkat çekmişti.

CHP'li Yavuzyılmaz "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" diyerek açıkladı

BELGEYE RAĞMEN YALANLAMA

Türkiye Petrolleri AO tarafından yapılan açıklamada, Deniz Yavuzyılmaz'ın yayınladığı belgeye rağmen söz konusu iddiaların çarpıtıldığı savunuldu.

Açıklamada, Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan deniz unsurlarının lojistiğinin sağlanması için toplam 6 helikopter kullanıldığı belirtilerek, bunlardan 2'sinin TP-OTC envanterine kayıtlı olduğu, 4 helikopter için ise Offshore Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hizmet alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu sözleşme, 4 helikopterin TP-OTC ihtiyaçları ve planlaması kapsamında personel transferi ve kargo taşıması ile acil tıbbi tahliye hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet alınan helikopter başına kira bedeli olarak iddia edildiği gibi 36 bin dolar değil 8 bin 667 dolar ödenmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda devam eden sözleşmelerimizin finansal analizi yapıldığında, mevcut fiyat ve maliyetlerin bölgesel ortalamaların çok altında olduğu görülmektedir. Ortadoğu ve Avrupa örneklerinde günlük kiralama bedellerinin helikopter başına 15 bin - 20 bin dolar civarında olduğu bilinmektedir. Konunun bu bilgiler ışığında değerlendirilmesini, gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine sunarız."

Türkiye Petrolleri AO tarafından yapılan açıklamada kiralama bedellerini gösterir herhangi bir belge paylaşılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şirket tarafından yapılan açıklamaya videolu yanıt verdi.

Yavuzyılmaz, yanıt videosunda da şirkete belgeyle cevap vererek, "Belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar" dedi.

"İŞTE BELGE İŞTE YALANLAMAYA VERDİĞİMİZ YANIT"

Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

"TPAO'nun yaptığı yalanlama açıklamasına yanıt veriyorum. Yaptığı açıklamaya göre helikopter başına sondaj gemileri için kiralanan helikopterler için ödenen aylık tutarın 8 bin 667 dolar olduğu belirtiliyor. Oysa bizim elimizdeki belgelere göre 2024 yılı ekim ayında 'Yavuz' adlı sondaj gemimiz için ödenen helikopter kiralama tutarı, 31 gün için günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar. İşte belge işte yalanlamaya verdiğimiz yanıt. Bize yanıt vermek isteyenler belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar."