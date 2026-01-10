Üstünde uyuşturucu çıkınca gözaltına alınmıştı: Can Yaman serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.

DİĞER GÖZALTILARIN SÜRESİ UZATILDI

Aynı operasyonda gözaltına alınan Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz’ün gözaltı sürelerinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi.

Can Yaman hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı! Üstünde çıkınca gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gece saatlerinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Operasyonlarda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri görev aldı.

Operasyonlarda, Klein Phönix, Bebek Otel gibi mekânlar da hedef alındı. Baskın yapılan mekanların giriş çıkışları kapatılarak üst aramaları yapıldı.

İstanbul'un ünlü gece kulüplerine operasyon! Selen Görgüzel dahil çok sayıda ünlü isim gözaltında

ÜZERİNDEN ÇIKINCA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonlarda, hakkında doğrudan gözaltı kararı olmayan ancak bir gece kulübünde yapılan arama sırasında üzerinden uyuşturucu madde çıkan Can Yaman'da gözaltına alınmıştı.