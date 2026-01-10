Üstünde uyuşturucu çıkınca gözaltına alınmıştı: Can Yaman serbest bırakıldı

Üstünde uyuşturucu çıkınca gözaltına alınmıştı: Can Yaman serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında üzerinden uyuşturucu madde çıktığı için gözaltına alınan Can Yaman, ifade ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.

DİĞER GÖZALTILARIN SÜRESİ UZATILDI

Aynı operasyonda gözaltına alınan Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz’ün gözaltı sürelerinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi.

Can Yaman hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı! Üstünde çıkınca gözaltına alındıCan Yaman hakkında şoke eden bilgi ortaya çıktı! Üstünde çıkınca gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gece saatlerinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Operasyonlarda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri görev aldı.

Operasyonlarda, Klein Phönix, Bebek Otel gibi mekânlar da hedef alındı. Baskın yapılan mekanların giriş çıkışları kapatılarak üst aramaları yapıldı.

İstanbul'un ünlü gece kulüplerine operasyon! Selen Görgüzel dahil çok sayıda ünlü isim gözaltındaİstanbul'un ünlü gece kulüplerine operasyon! Selen Görgüzel dahil çok sayıda ünlü isim gözaltında

ÜZERİNDEN ÇIKINCA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonlarda, hakkında doğrudan gözaltı kararı olmayan ancak bir gece kulübünde yapılan arama sırasında üzerinden uyuşturucu madde çıkan Can Yaman'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı
Kayseri'de feci kaza: Takla atarak karşı şeride geçti! Taksiyle çarpıştı
Kayseri'de feci kaza: Takla atarak karşı şeride geçti! Taksiyle çarpıştı
Bakırköy'de metro durağında yangın çıktı!
Bakırköy'de metro durağında yangın çıktı!