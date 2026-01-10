İstanbul'un ünlü gece kulüplerine operasyon! Selen Görgüzel dahil çok sayıda ünlü isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gece saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Sabah gazetesinin haberine gör; Operasyonda, Oyuncu Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Görgüzel, kısa süre önce “Survivor” yarışmasına katılmış ve elendikten sonra Türkiye’ye dönmüştü. Gözaltına alınan diğer isimler sunucu Nilüfer Batur Taksöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper olarak açıklandı.

Son Dakika | Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu sonucu açıklandı

9 MEKANA BASKIN

Aynı soruşturma kapsamında, Sabah'ın aktardığına göre uyuşturucu ve fuhuş iddiaları ile gündeme gelen Bebek Otel’e 150 jandarma ve narkotik köpekleri eşliğinde baskın yapıldı. Oteldeki tüm odalar arandı.

Operasyonlar İstanbul’un başka noktalarına da yayıldı İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Maslak’taki Klein Phonix adlı eğlence mekânına saat 02.30’da baskın düzenledi. Narkotik timinden 100 polis, mekânın tüm giriş-çıkışlarını kapattı ve içeride arama yaptı.

CAN YAMAN GÖZALTINDA İDDİASI

Yeni Şafak gazetesinden Burak Doğan’ın iddiasına göre ünlü oyuncu Can Yaman da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Aynı gece İstanbul genelinde 9 ayrı eğlence mekânına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri Bebek Otel’de detaylı arama yaparken, 300 narkotik polisi diğer mekânlara giriş yaptı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MELİSA ŞAHİN TUTUKLANDI

TGRTHaber’in aktardığına göre, "Bu Tarz Benim" ve "İşte Benim Stilim" yarışmalarıyla tanınan model ve sunucu Melisa Şahin de yeniden gözaltına alındı. Şahin'in bu kez tutuklandığı belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi. Müzisyen, iş insanı, menajer ve kamuoyunun tanıdığı bazı kişiler ifade verdi; saç ve kan örnekleri alındı.

Soruşturma çerçevesinde 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor. Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklandığı bildirildi.

Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.

Şüphelilere “uyuşturucu madde kullanmak”, “uyuşturucu temin etmek”, “yer sağlamak”, “fuhşa teşvik”, “fuhşa aracılık” ve “fuhuşa yer temin etmek” gibi suçlamalar yöneltiliyor.