Son Dakika | Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu sonucu açıklandı

Son Dakika | Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu sonucu açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanınan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu açıklandı. Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

eyma-subasi-2.webp

Aleyna Tilki'nin avukatı uyuşturucu sonucuna 'saçına sinmiş' diye itiraz ettiAleyna Tilki'nin avukatı itiraz etti

İTİRAF ETMİŞTİ SONUCU GELDİ

Test sonuçları henüz açıklanmadan önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Subaşı'nın test sonuçları açıklandı.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğu, ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

KETAMİN NEDİR?

Ketamin, anestezi etkisi göz önüne alınarak ve aynı zamanda ağrı yönetiminde kullanılan etkili bir ilaç ve anesteziktir.

Veteriner hekimler tarafından ketamin, sıklıkla anestezik ve ağrı kesici etkileri nedeniyle kedilerde, köpeklerde, tavşanlarda, farelerde ve diğer küçük hayvanlarda da kullanılır. Atlarda da indüksiyon ve anestezik bakımından kullanımı yaygındır.

Ketamin, halüsinojenik etkileri nedeniyle uyuşturucu olarak da kullanılmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
Türkiye
Bir ilde daha Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 120 lira
Bir ilde daha Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 120 lira
Van kara teslim oldu! Kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Van kara teslim oldu! Kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti