Son Dakika | Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu sonucu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki'nin avukatı itiraz etti

İTİRAF ETMİŞTİ SONUCU GELDİ

Test sonuçları henüz açıklanmadan önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Subaşı'nın test sonuçları açıklandı.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğu, ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

KETAMİN NEDİR?

Ketamin, anestezi etkisi göz önüne alınarak ve aynı zamanda ağrı yönetiminde kullanılan etkili bir ilaç ve anesteziktir.

Veteriner hekimler tarafından ketamin, sıklıkla anestezik ve ağrı kesici etkileri nedeniyle kedilerde, köpeklerde, tavşanlarda, farelerde ve diğer küçük hayvanlarda da kullanılır. Atlarda da indüksiyon ve anestezik bakımından kullanımı yaygındır.

Ketamin, halüsinojenik etkileri nedeniyle uyuşturucu olarak da kullanılmaktadır.