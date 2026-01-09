Aleyna Tilki'nin avukatı uyuşturucu sonucuna 'saçına sinmiş' diye itiraz etti

Aleyna Tilki'nin avukatı uyuşturucu sonucuna 'saçına sinmiş' diye itiraz etti
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ve test sonucu pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Adli Tıp Kurumu’na kan ve saç örneği verilmesinin ardından serbest bırakılan Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü’nün testleri pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in ise sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

aleyna-tilki.webp

"SAÇA SİNME ŞEKLİNDE PASİF MARUZİYETE UĞRADIĞI KANAATİNDEYİZ"

Bu ünlü isimlerin arasında yer alan Aleyna Tilki'nin de test sonucunun pozitif çıktığı ve esrar kullandığı belirtildi.

Test sonuçlarının ardından Aleyna Tilki cephesinden ilk açıklama avukatı Adem Uğur Kızıldere'den geldi:

  • "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir.
  • Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

