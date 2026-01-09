Aleyna Tilki'nin avukatı uyuşturucu sonucuna 'saçına sinmiş' diye itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Adli Tıp Kurumu’na kan ve saç örneği verilmesinin ardından serbest bırakılan Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü’nün testleri pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in ise sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

Mümine Senna Yıldız ağlayarak video çekti!

"SAÇA SİNME ŞEKLİNDE PASİF MARUZİYETE UĞRADIĞI KANAATİNDEYİZ"

Bu ünlü isimlerin arasında yer alan Aleyna Tilki'nin de test sonucunun pozitif çıktığı ve esrar kullandığı belirtildi.

Test sonuçlarının ardından Aleyna Tilki cephesinden ilk açıklama avukatı Adem Uğur Kızıldere'den geldi: