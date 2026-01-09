Mümine Senna Yıldız ayet paylaştıktan sonra ağlayarak video çekti! Uyuşturucu sonucunu reddetti

Uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından önce ayet paylaşan Mümine Senna Yıldız, ardından gözyaşları içinde bir video çekti. "Yaşananlar normal mi?" diyen Yıldız, uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Mümine Senna Yıldız'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

Test sonuçlarının çıkmasının ardından sosyal medya hesabından önce Hicr Suresi 97. ayeti (Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz) paylaşan Yıldız, ardından yayınladığı açıklama ile uyuşturucu kullanmadığını belirtmişti.

"YAŞANAN ŞEYLER NORMAL Mİ?"

Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yıldız, gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak çektiği videoda, uyuşturucu test sonucunu bir kez daha reddederek şu ifadeleri kullandı:

  • "Gerçekten dayanamıyorum. Yemin ederim dayanamıyorum. Şunu söyleyeceğim; eğer ki ben içiyor olsaydım, 'içiyorum' derdim. 'İçiyorum, sana ne?' Bunun sonucunda da ben hapse girmeyeceğim arkadaşlar, içmek hapse sokmuyor insanı. Rehabilitasyon sürecin başlıyor, denetimliğin oluyor falan.
  • Ama ben içmiyorum. İçmediğim bir şeyle de mücadele etmeye çalışıyorum. Evet, koskoca devlet benimle uğraşacak değil ama bir etrafınıza, bir olanlara bir bakın. Normal mi? Yaşanan şeyler normal mi?
  • Eğer ki içiyor olsaydım, tekrar tekrar söylüyorum, derdim ki içiyorum. Ama kullanmıyorum arkadaşlar, gerçekten. Gerçekten böyle bir şey kullanmıyorum.

"KAÇ TANESİNE DAHA DAVA AÇACAĞIM?"

Bana öyle şeyler yazılıyor ki... Kaç tanesine daha dava açacağım? Açsam ne olur? Benim elbette kendimi size kanıtlamaya ihtiyacım yok ama hayatımı düşünüyorum. Bu yaşıma kadar yaptıklarımı düşünüyorum. Ben bunları hak edecek ne yapmış olabilirim ya? Katil miyim? Bir hayvana mı zarar verdim? Hırsızlık mı yaptım? Nasıl bir vicdanınız var? Nasıl bir kalbiniz var?"

