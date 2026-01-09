Mümine Senna Yıldız ayet paylaştıktan sonra ağlayarak video çekti! Uyuşturucu sonucunu reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Mümine Senna Yıldız'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

Test sonuçlarının çıkmasının ardından sosyal medya hesabından önce Hicr Suresi 97. ayeti (Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz) paylaşan Yıldız, ardından yayınladığı açıklama ile uyuşturucu kullanmadığını belirtmişti.

İrem Derici'den uyuşturucu operasyonu açıklaması

Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yıldız, gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak çektiği videoda, uyuşturucu test sonucunu bir kez daha reddederek şu ifadeleri kullandı:

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı

Bana öyle şeyler yazılıyor ki... Kaç tanesine daha dava açacağım? Açsam ne olur? Benim elbette kendimi size kanıtlamaya ihtiyacım yok ama hayatımı düşünüyorum. Bu yaşıma kadar yaptıklarımı düşünüyorum. Ben bunları hak edecek ne yapmış olabilirim ya? Katil miyim? Bir hayvana mı zarar verdim? Hırsızlık mı yaptım? Nasıl bir vicdanınız var? Nasıl bir kalbiniz var?"