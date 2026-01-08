Son Dakika | Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analizlerde Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü’nün testleri pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in ise sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

Bu ünlü isimlerin ardından Aleyna Tilki'nin de sonucu ortaya çıktı. İktidar medyasında A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Tilki'nin esrar kullandığına yönelik tespiti çıktığını aktardı.

Şeyma Subaşı’dan uyuşturucu itirafı

NELER OLMUŞTU?

18 Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, test işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Aynı gün adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü daha sonra test yaptırmıştı.

Yurt dışında olduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şeyma Subaşı, ABD'den dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü’nün saç örneklerinde kokain ve metabolitleri bulundu.

Şeyma Subaşı’nın test sonucu henüz açıklanmadı. Ancak Subaşı, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.