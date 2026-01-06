İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ!

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, test sonuçları henüz açıklanmayan Şeyma Subaşı uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Son Dakika | Melisa Döngel Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu test sonucu açıklandı

BAZI ÜNLÜLERİN TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlenmiş ve ünlü isimlere uyuşturucu testi yapılmıştı.

Soruştırma kapsamında gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları ortaya çıkarken Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Senna Yıldız ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

SON DAKİKA! İrem Sak'ın uyuşturucu test sonucu açıklandı

İREM SAK’IN TEST SONUCU NEGATİF

Oyuncu İrem Sak’ın uyuşturucu testi sonucu ise negatif çıktı.