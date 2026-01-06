SON DAKİKA! İrem Sak'ın uyuşturucu test sonucu açıklandı

Oyuncu İrem Sak’ın uyuşturucu testi negatif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında test uygulanan bazı isimlerin sonuçları açıklandı.

3 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel ve Ezgi Eyüboğlu ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Cihan Şensözlü’nün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesine rastlandığı belirtildi.

İREM SAK'IN TESTİ NEGATİF

İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nının ise sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak Subaşı, vermiş olduğu ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.

