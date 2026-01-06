SON DAKİKA! İrem Sak'ın uyuşturucu test sonucu açıklandı

SON DAKİKA! İrem Sak'ın uyuşturucu test sonucu açıklandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu İrem Sak’ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

Oyuncu İrem Sak’ın uyuşturucu testi negatif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında test uygulanan bazı isimlerin sonuçları açıklandı.

Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermişSon Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş

3 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel ve Ezgi Eyüboğlu ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Cihan Şensözlü’nün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesine rastlandığı belirtildi.

Şeyma Subaşı’dan uyuşturucu itirafıŞeyma Subaşı’dan uyuşturucu itirafı

İREM SAK'IN TESTİ NEGATİF

İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nının ise sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak Subaşı, vermiş olduğu ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.

Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Türkiye
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş