Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş

Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy savcılığa verdiği ek ifadeleri avukatı Hüseyin Kaya katıldığı Youtube programında aktardı. Ersoy, verdiği ek ifadede kendisine ilk ‘uyuşturucu’ kullanmayı teklif eden kişinin Habertürk’ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş olduğunu iddia etti.

Veyis Ateş’in bu teklifini kabul ettiğini söyleyen Ersoy, sonrasında da bazı ortamlarda aralıklarla ‘uyuşturucu’ kullandığını belirtti.

Kaya, "İkisi de çok fazla bir araya gelen ve istişare eden kişiler. Çokça sohbetlerinin sonucunda alıp deneyimlemiş" diye konuştu. Kaya verilen ifadelerin tahliye amacıyla değil yargıya katkı için yapıldığını söyleyerek "Tahliye talebimiz bile olmadı. Savcılık yerinde değerlendirmeler yapacaktır. Benim kanaatime göre Ela Rümeysa isimli hanımefendinin dosyada olmaması gerekir. Müvekkilimle hiçbir ilişkisi olmadığı görülüyor" dedi.

Kaya, davayı bir uyuşturucu davası olmadığını söyleyerek "Türkiye'nin en önemli gazetecisinin, kendimizi savunma anlamında yardımımıza koşacak birinin yardım edecek kimsesinin kalmamasını fark edince bu davayı üstlendim" dedi.

Kaya, "Elbette Akif'i kınayacağımız yerler vardır. İnsan geldiği seviyenin sorumluluğu üzerine olur. Ama medyada konuşulanların yüzde 80'ini dosyada bize sorulmadı. 32 yıllık tecrübemde sorulardan dosya içeriğini anlarım" ifadelerini kullandı.

"ERSOY'A ÇAY İÇMEYE GİTTİM"

Ateş ise geçtiğimiz günlerde verdiği savcılık ifadesinden uyuşturucu kullandığına ilişkin iddiaları reddetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım.”

Ateş'e uyuşturucu kullanımına yönelik yalnızca kan testi yapılmış ve sonucu negatif çıkmıştı. Ancak Ateş'in daha uzun vadeli kullanımı tespit etmek için yapılan saç örneği testini ise yapmadığı ortaya çıktı.