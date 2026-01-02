Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber

Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Habertürk'ün önde gelen isimleri ve yöneticileri tutuklandı. Habertürk ise operasyonların gündemde olduğu günlerde kapsamlı bir uyuşturucu dosya haberi yayınladı. Operasyonların sürdüğü bu günlerde kanalın hazırladığı dosya haber tartışma konusu oldu.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci ve eski Genel Müdür Veyis Ateş tutuklandı.

Son Dakika | Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye götürüldüSon Dakika | Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye götürüldü

HABERTÜRK’TEN DİKKAT ÇEKEN DOSYA

Operasyonların gündemde olduğu günlerde, Habertürk bugün kapsamlı bir uyuşturucu dosya haberi yayınladı. haberturk-uyusturucu.jpegHaberde, 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” ilan edildiği vurgulanırken, toplumu tehdit eden en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu olduğu belirtildi.

haberturk-uyusturucu2.jpeg

Dosya haberinde, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekilirken, toplumsal farkındalığın artırılması ve bilinçli mücadele çağrısı ön plana çıkarıldı. Habertürk'ün üst düzey yöneticilerinin tutuklanmasının ardından söz konusu dosya haber tartışma konusu oldu.haberturk-uyusturucu3.jpeg​​​​​​​

SORUŞTURMA SÜRECİ

9 Aralık’ta gözaltına alınan şüpheliler 10 Aralık’ta adliyeye sevk edilmiş, 11 Aralık’ta Mehmet Akif Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltı sonrasında Habertürk bir açıklama yayımlayıp Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığını duyurmuştu.haberturk-uyusturucu4.jpeg​​​​​​​Habertürk’ün bağlı olduğu Can Holding bünyesinde ise Eylül ayında TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

