Son Dakika | Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye götürüldü

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, ifadesi alınmak için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak Ateş, savcıya ifade veriyor.

ADI SBK İLE ANILINCA GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

Uzun yıllar Habertürk'te çeşitli görevlerde bulunan Veyis Ateş, Halkbank davasında adı geçen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 20 bin dolar aldığı iddiasının ardından görevinden istifa etmişti.

Söz konusu iddiayı suç örgütü lideri Sedat Peker, 2021 yılında YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile öne sürmüştü.

Peker, 6 Haziran 2021'de yayınladığı videoda Veyis Ateş'in yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığını öne sürmüştü.

Bu iddialarla ilgili olarak dönemin Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini, bir kaset dinlettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdüğünü yazmıştı.

10 MİLYON RÜŞVET ALDIĞI İDDİASINI YALANLAMIŞTI

İddiaların ardından Habertürk'teki görevinden istifa eden Ateş, konuya ilişkin Halk TV'ye konuşmuştu.

Veyis Ateş, Korkmaz'ın "Bazı klik ve lobilerin sorun çıkardığını, kendisinin aracı olacağını ve bunun için 10 milyon euro istediğini ifade etti" iddiasıyla ilgili olarak "Ben bir lobi, klik adına 10 milyon euro istemedim" diye cevap verdi.