Son dakika| Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı, 10 Ocak 2026 tarihinde saat 05:55’te kaydedildi.

Depremin merkezi, Fethiye’ye yaklaşık 36,6 kilometre uzaklıkta ölçüldü.

AFAD depremin yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

Depremin enlem ve boylam koordinatları sırasıyla 36.36028 N ve 28.73667 E olarak kaydedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan veriler şu şekilde:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akdeniz - [36.61 km]

Fethiye (Muğla)

Tarih:2026-01-10

Saat:05:55:01 TSİ

Enlem:36.36028 N

Boylam:28.73667 E

Derinlik:40.08 km