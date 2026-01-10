Son dakika| Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika| Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!
Yayınlanma:
AFAD, Fetiye açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı, 10 Ocak 2026 tarihinde saat 05:55’te kaydedildi.

Depremin merkezi, Fethiye’ye yaklaşık 36,6 kilometre uzaklıkta ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta deprem!Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD depremin yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

Depremin enlem ve boylam koordinatları sırasıyla 36.36028 N ve 28.73667 E olarak kaydedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

ekran-goruntusu-2026-01-10-060830.png

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan veriler şu şekilde:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akdeniz - [36.61 km]

Fethiye (Muğla)

Tarih:2026-01-10

Saat:05:55:01 TSİ

Enlem:36.36028 N

Boylam:28.73667 E

Derinlik:40.08 km

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Türkiye
Önce yayaya sonra TIR'a çarptı! Gece yarısı feci kaza
Önce yayaya sonra TIR'a çarptı! Gece yarısı feci kaza
Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi
Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi