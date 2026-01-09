Kahramanmaraş'ta deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.17'de meydana gelen deprem yerin 12.36 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-09
Saat:11:17:42 TSİ
Enlem:37.91972 N
Boylam:36.6575 E
Derinlik:12.36 km
Detay:https://t.co/LT4G6HON0s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu.
Saat 11.17'de meydana gelen deprem yerin 5.6 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 9, 2026
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/TFeQor9TaN
09.01.2026, 11:17:42 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.6 km#Kandilli