Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ta deprem!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.17'de meydana gelen deprem yerin 12.36 kilometre derininde gerçekleşti.

Deprem sanığına iyi hal indirimli 2 yıl cezası! 2 çocuğunu yitiren anne “nefes alamıyorum” diyerek isyan ettiDeprem sanığına iyi hal indirimli 2 yıl cezası! 2 çocuğunu yitiren anne “nefes alamıyorum” diyerek isyan etti

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu.

Saat 11.17'de meydana gelen deprem yerin 5.6 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa'da logo krizi
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
Türkiye
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!
Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!