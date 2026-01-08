Deprem sanığına iyi hal indirimli 2 yıl cezası! 2 çocuğunu yitiren anne “nefes alamıyorum” diyerek isyan etti

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın yıkılması nedeniyle aralarında bebek ve çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahipleri Remzi Arslan ve Selim Arslan ile binanın yapım işini üstlenen Süleyman Köse hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Antakya Belediyesi binanın ruhsatsız olduğunu ve başvuru yapılmadığını bildirirken Tapu Müdürlüğü alanın arsa olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise yapı kayıt belgesi bulunmadığını mahkemeye bildirdi.

BİNANIN KAÇAK OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ!

Mahkemede, sanık Selim Arslan binayı kendisinin yaptırdığını ve müteahhitliğini sanık Süleyman Köse'nin üstlendiğini, binanın kaçak olduğunu bilmediğini, ruhsatlı olduğunu düşündüğünü ve deprem sonrası ruhsatsız olduğunu öğrendiğini ileri sürdü.

Sanık Remzi Arslan ise, binayı kardeşi Selim Arslan'ın yaptırmak istediğini, sadece yardım amacıyla işleri takip ettiğini, vekalet almadığını ve inşaata para ödemediğini, bu binada payı olmadığını söylerken sanık Süleyman Köse, kalıpçı ustası olduğunu, hiçbir binada müteahhitlik yapmadığını ifade etti.

Depremde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında beş akademisyen dosyadan çekildi

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 2 YIL 11 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI ALDI!

Mahkeme, sanık Selim Arslan'ı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 7 ay hapis cezası almasına karar verirken sanığın fiilden sonraki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak ceza 2 yıl 11 ay 25 güne indirildi.

Mahkeme, sanık Remzi Arslan hakkında ise suçun işlendiğini gösterir yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Yargılama sürecinde hayatını kaybeden Süleyman Köse’nin ise dosyası düşürüldü.

“O GÜNDEN BERİ NEFES ALAMIYORUM”

Depremde 10 yaşındaki Emir ve 13 yaşındaki Atlas'ı kaybeden anne Vahide Dilek Yıldız, yaptığı açıklamada "Ben çocuklarımın hakkını adalet yoluyla aradım. Bunca belgeye, bilgiye ve bilirkişi raporuna rağmen adaletin hak ettiği cezayı vereceğine inandım. Ama maalesef, adama ödül gibi bir ceza verdiler. O günden beri nefes alamıyorum” diyerek isyan etti.

“Üç yıldır hiç iyi günümüz olmadı; ama bu haberi aldıktan sonra yaşamımız en kötü günümüzden bile beter bir hale geldi.” ifadelerini kullanan Yıldız, “İçimde tarif edilemez bir yangın var ve 'adalet' dediğimiz kavram, o yangını söndürmek bir yana, daha da harlamaktan başka hiçbir işe yaramadı." sözlerini sarf etti.

Ailenin avukatı, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.