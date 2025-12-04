Depremde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında beş akademisyen dosyadan çekildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve ilk depremde saniyeler içinde yerle bir olan Ezgi Apartmanı soruşturması kapsamında, binanın yıkımında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen isimler hakkında ağır cezalar talep ediliyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; binanın giriş katında faaliyet gösteren Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilat işlemlerini organize eden iç mimar Ertan Danacı baş şüpheliler arasında yer alıyor.

Sanıklar hakkında, 35 kişinin ölümü ve yaralanmalar nedeniyle "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her bir maktul için ayrı ayrı olmak üzere, toplamda 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Süreç içerisinde Kervancıoğlu ve Pekel olaydan 700 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iç mimar Ertan Danacı’nın firari olduğu ve arandığı biliniyor.

Ezgi Apartmanı davası ertelendi! Depremde yakınlarını kaybeden Göksu: İstediğim tek şey adaletti

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HEYETİ GÖREVİ İADE ETTİ

Daha önce üç kez farklı heyetlere giden dosya, teknik rapor alınması amacıyla dördüncü kez bir bilirkişi heyetine gönderilmişti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kapsamda Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki akademisyenleri görevlendirdi.

Heyet; Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü, Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, Doç. Dr. Mehmet Uzun, Doç. Dr. Arif Delikan ve Arş. Gör. Mehmet Akif Arslan’dan oluşuyordu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre atanan bu beş kişilik uzman ekip, 24 Kasım tarihinde mahkemeye sundukları dilekçe ile görevden çekilme talebinde bulundu.

35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında tahliye talebi reddedildi

GEREKÇE: KALP KRİZİ

Akademisyenlerin mahkemeye sunduğu "Bilirkişilikten çekilme talebi" dilekçesinde, kararın gerekçesi olarak Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü’nün yaşadığı ciddi sağlık sorunu gösterildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Esas numarası yazılı dosya kapsamında Bilirkişi olarak görevlendirildik. Dosyaların incelenmesi esnasında Bilirkişi Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü'nün hayati önemde sağlık sorunları yaşaması (Kalp krizi geçirmesi), yaşanan sağlık sorunlarının etkisinin uzun bir süre devam edecek olması ve bu sorunlardan kaynaklı olarak dava dosyası hakkında toplantılar ve incelemeler yapılamaması/gecikmesi sebepleriyle, davanın gecikmesine de neden olmamak adına Bilirkişilik görevinden çekilmek istiyoruz. Bilirkişilikten çekilme talebimizin kabulüne karar verilmesini sayın mahkemenize saygı ile sunarız.”

Mahkeme heyeti, sunulan mazereti ve sağlık raporlarını dikkate alarak akademisyenlerin çekilme talebini kabul etti.