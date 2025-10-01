Ezgi Apartmanı davası ertelendi! Depremde yakınlarını kaybeden Göksu: İstediğim tek şey adaletti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin ikisi tutuklu, biri firari olmak üzere toplam 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşma 13 saat sürdü. Mahkeme, tutuklu pastane yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in tutukluluk halinin devamına, firari sanık Ertan Danacı hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdürülmesine ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

Müşteki ve avukatları, duruşmanın ardından süreci değerlendirdi. Depremde oğlu Ahmet Can, gelini Nesibe ve torunu Asude'yi kaybeden Nurgül Göksu, "Çocuklarımı kaybettiğim ilk günden bu yana istediğim tek şey adaletti. Bugün de adaletin tecelli ettiğini duruşma salonunda bir kez daha gördük. Dosyamız yeniden bir bilirkişi raporuna gidecek. İnşallah gittiği üniversitede, gerçekten gerçeği savunan bir rapor hazırlanır ve dosyaya yeniden gelir. Dediğim gibi, istediğim tek şey adalet" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatlarından Ömer Gödeoğlu, daha önce sunulan ODTÜ raporunda iki farklı görüş bulunduğunu hatırlatarak, "İlk duruşmadan bu yana bilirkişi raporlarındaki çelişkilere dikkat çekiyoruz. En son alınan ODTÜ raporunda da bu çelişkiler mevcuttu. Bu nedenle dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Mahkeme de bugün, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi" dedi.

Müşteki avukatlarından Tahsin Emircan Bilginer ise hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan mimar Ertan Danacı'nın yaklaşık 100 gündür firari olduğunu belirterek, sanığın bir an önce yakalanması gerektiğini ifade etti.

Duruşmanın uzun sürdüğünü belirten müşteki avukatı Serpil Yabanoğlu, "Süreç içerisinde mahkeme heyeti, hem soruşturma hem de yargılama aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporları arasındaki çelişkileri gidermek amacıyla dosyayı son bir kez daha bilirkişi heyetine gönderme kararı aldı" şeklinde konuştu.

Sanıklar hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildiğini de hatırlatan Yabanoğlu, "Biz adaletin tecelli edeceğine, maddi hakikate de ulaşılacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Bir diğer müşteki avukatı Hamza Bağırsakçı da, sanık Ertan Danacı'nın 100 gündür firari olduğunu belirterek yakalanması için çağrıda bulundu. Bağırsakçı, "Umuyoruz ki bir an önce bu firari sanık yakalanır ve tekrar adalete teslim edilir. Ayrıca bir sonraki bilirkişi raporunun da maddi gerçeği ortaya çıkarmasını ve adaletin tecellisine hizmet etmesini bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.