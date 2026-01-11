MGM'den kritik çığ uyarısı! 5 gün sürecek

MGM'den kritik çığ uyarısı! 5 gün sürecek
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada bölgelerde 5 gün boyunca çığın etkili olacağı belirtildi.

Kara kış yurdun dört bir yanında yoğun bir şekilde hissedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği açıkladı: Sabah başlayacak saatler sürecek!İstanbul Valiliği açıkladı: Sabah başlayacak saatler sürecek!

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugünden itibaren beş gün boyunca çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek şu açıklama yapıldı:

  • "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Türkiye
İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
34 yaşındaki kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
34 yaşındaki kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü