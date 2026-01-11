MGM'den kritik çığ uyarısı! 5 gün sürecek

Kara kış yurdun dört bir yanında yoğun bir şekilde hissedilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği açıkladı: Sabah başlayacak saatler sürecek!

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugünden itibaren beş gün boyunca çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek şu açıklama yapıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."