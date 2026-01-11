İstanbul Valiliği açıkladı: Sabah başlayacak saatler sürecek!

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde başlayacak ve salı gününe kadar sürecek olan fırtına için kenttekilere uyarılarda bulundu.

"Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır" denilen açıklamada, "Rüzgârın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şunlar yer aldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 4°C arasında seyredecektir.

Rüzgâr kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 km'ye kadar çıkacaktır. Anadolu Yakasında sıcaklıklar gün içinde 11°C'den 6°C'ye kadar düşecektir. Rüzgâr sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 km'ye kadar ulaşacaktır.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA 4 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

  • 12 Ocak Pazartesi: Aralıklı Kar Yağışlı (2 / 3°C)
  • 13 Ocak Salı: Parçalı ve Çok Bulutlu (-1/ 5°C)
  • 14 Ocak Çarşamba: Aralıklı Yağmurlu (4 / 9°C)
  • 15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu (7/ 11°C) olarak tahmin edilmektedir

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

