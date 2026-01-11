Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor

Yayınlanma:
Türkiye, Rusya ve Balkanlar'dan gelen kar yağışının etkisine girdi. Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası 12 Ocak 2026 Pazartesi için beklenen karar açıklandı. Gözler İstanbul'dayken ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi; kentte okullar 1 gün tatil edildi. Peki diğer illerde ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İşte Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları.

Türkiye genelinde kış şartları ağırlaşıyor. Rusya ve Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan şiddetli soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Özellikle yeni hafta öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından 51 il için yapılan kritik uyarılar sonrası gözler Valiliklere çevrildi. 12 Ocak Pazartesi sabahı okula gitmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli, arama motorlarında "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte son durum ve tatil edilen okullar...

628ef590-a57b-11ed-8f65-71bfa052.jpg

12 OCAK PAZARTESİ (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Türkiye genelinde kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporlarına göre, yarın (12 Ocak 2026) birçok ilde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Tüm ülke genelinde yaşanması beklenen bu olumsuz hava koşulları sonrası eğitimde aksamalar yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşı haftasında yaşanan tatillerin ardından, yeni haftanın ilk gününde de öğrencilerin gözü valiliklerden gelecek "Kar tatili" açıklamalarına çevrildi. Peki, hangi illerde okullar kapalı?

1882608.jpg

METEOROLOJİ VE AKOM'DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan 12 Ocak tarihli hava durumu raporu alarm veriyor. Rapora göre ülke genelinde yarın yoğun kar yağışı yaşanacak. Yılbaşı haftasında etkili olan yağışların ardından yeni haftada da karın etkisini artırması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında bazı il valilikleri harekete geçti ve beklenen açıklamalar gelmeye başladı. Şu ana kadar 1 ilde okulların 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği resmen duyuruldu.

istanbul-jizb.jpg

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? (12 OCAK 2026)

Mega kent İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve velinin gözü İstanbul Valiliği'nde. AKOM verilerine göre İstanbul'da 12 Ocak'ta (yarın) yoğun kar yağışının başlaması bekleniyor. Bu kritik uyarı sonrası "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Valilikten gelecek son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Ancak İstanbul'da bekleyiş sürerken, Anadolu'dan ilk tatil haberi geldi.

1882608.jpg

O İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilk il belli oldu. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kar tatili olan iller ve detaylar:

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle flaş bir karar aldı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasına göre, meteoroloji verileri dikkate alınarak il genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Okulların tatil edildiği ilk kent!Okulların tatil edildiği ilk kent!

Valilik açıklamasında, kent genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi risklerinin oluşabileceği vurgulandı. Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

388.jpg

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Kahramanmaraş Valiliği'nin aldığı karar sadece öğrencileri kapsamıyor. Açıklamada kamuda çalışanları ilgilendiren önemli bir detay da paylaşıldı. Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de 12 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik ayrıca vatandaşları buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

