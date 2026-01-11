İstanbul'da hava trafiğine fırtına ayarı! Sabiha Gökçen için açıklama geldi
İstanbul'da yarın beklenen fırtınaya karşı hazırılıklar sürüyor. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Uluslarası Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağı açıklandı.
HAVA TRAFİĞİNE FIRTINA AYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, Valilik ve İçişleri Bakanlığı'nın peş peşe uyarılarda bulunduğu İstanbul'da pazartesi günü (12 Ocak 2026) hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi bekleniyor.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.
UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U AZALTILACAK
HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
