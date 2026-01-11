İstanbul'da şiddetli fırtına faciası: Devrilen tabela genç kadının üzerine çöktü

İstanbul Beyoğlu’nda etkili olan fırtına, 27 yaşındaki Şehir Plancısı Kardelen K.Ç.’nin ağır yaralanmasına neden oldu. Öğle yemeği dönüşü kaldırımda yürüdüğü sırada rüzgarın şiddetiyle devrilen bir tabelanın altında kalan genç kadının hayati tehlikesi bulunuyor. Feci kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehir Plancısı olarak görev yapan Kardelen K.Ç., mesai arkadaşlarıyla birlikte öğle molasını değerlendirmek üzere yakındaki bir kafeteryaya gitti. Yemek sonrası iş yerine dönmek üzere arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkan ve kaldırımda yürümeye başlayan genç kadın, şiddetli fırtınanın etkisiyle yerinden koparak devrilen bir tabelanın altında kaldı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Talihsiz olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, grubun kaldırımda yürüdüğü esnada tabelanın fırtınanın etkisiyle devrilerek Kardelen K.Ç.'nin üzerine düştüğü anlar yer aldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kardelen K.Ç.'nin ağır şekilde yaralandığını gören arkadaşları, vakit kaybetmeden durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay mahallinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilen genç kadın, acil olarak ameliyata alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunan Kardelen K.Ç., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Emniyet birimleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

