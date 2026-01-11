34 yaşındaki kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü

34 yaşındaki F.Z., Kayseri'deki evinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVDE ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLADI

Saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında F.Z. isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.’yi bıçakla yaraladı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan 20 yaşındaki S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.