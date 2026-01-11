34 yaşındaki kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü

Yayınlanma:
Kayseri'de 34 yaşındaki F.Z. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı S.C.'yi bıçaklayarak öldürdü.

34 yaşındaki F.Z., Kayseri'deki evinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVDE ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLADI

Saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında F.Z. isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.’yi bıçakla yaraladı.

kayseride-erkek-arkadasini-bicakla-oldu-1110127-329528.jpg

Boşanma aşamasındaki eşini vuran erkek teslim olduBoşanma aşamasındaki eşini vuran erkek teslim oldu

20 YAŞINDAKİ GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan 20 yaşındaki S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Türkiye
MGM'den kritik çığ uyarısı! 5 gün sürecek
MGM'den kritik çığ uyarısı! 5 gün sürecek
İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı