Kocaeli'de fırtına tedbiri: Motosikletlere yasak

Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlere trafiğe çıkış yasağı kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın kentte kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği bildirildi.

FIRTINA NEDENİYLE TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI

Bu gelişme üzerine alınan tedbir kararına göre, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bu gece saat 24.00 ile yarın saat 15.00 arasında trafiğe çıkması geçici olarak yasaklandı. Karar, olası kazaları önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Kocaeli'de fırtına yangın çıkardı: 2 yaralı

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferleri iptal edildi

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: