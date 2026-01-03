Kocaeli'de teleferik ve vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, kış turizminin gözde noktalarından biri olan Kuzuyayla'ya ulaşım sağlayan teleferik hattı, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyecek. Açıklamada, hattın yeniden açılması için 4 Ocak tarihi işaret edilerek, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı olarak yeniden işletmeye açılacaktır" denildi.

DENİZ ULAŞIMI DA FIRTINAYA TESLİM

Olumsuz hava koşulları sadece yüksek kesimlerde değil, deniz ulaşımında da etkisini gösterdi. Belediye, fırtına ve dalga nedeniyle vapur ve deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini bildirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında alınan bu karar doğrultusunda, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

GÜNCEL TAKİP UYARISI

Yetkililer, ulaşım ağındaki durumun hava şartlarına göre anlık olarak güncelleneceğini hatırlatarak, vatandaşların belediyenin ve ulaşım birimlerinin resmi kanallarını takip etmeleri çağrısında bulundu.