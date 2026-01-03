Kocaeli'de teleferik ve vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferleri iptal edildi
Yayınlanma:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan sert hava koşulları nedeniyle hem teleferik hem de deniz ulaşımında seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, kış turizminin gözde noktalarından biri olan Kuzuyayla'ya ulaşım sağlayan teleferik hattı, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyecek. Açıklamada, hattın yeniden açılması için 4 Ocak tarihi işaret edilerek, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı olarak yeniden işletmeye açılacaktır" denildi.

kocaeli.jpg

DENİZ ULAŞIMI DA FIRTINAYA TESLİM

Olumsuz hava koşulları sadece yüksek kesimlerde değil, deniz ulaşımında da etkisini gösterdi. Belediye, fırtına ve dalga nedeniyle vapur ve deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini bildirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında alınan bu karar doğrultusunda, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Samsun'da gece yarısı yangın: 2 ev kül olduSamsun'da gece yarısı yangın: 2 ev kül oldu

GÜNCEL TAKİP UYARISI

Yetkililer, ulaşım ağındaki durumun hava şartlarına göre anlık olarak güncelleneceğini hatırlatarak, vatandaşların belediyenin ve ulaşım birimlerinin resmi kanallarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Türkiye
MHP başkanlık sisteminde değişiklik istedi: Feti Yıldız detaylarını tek tek açıkladı
MHP başkanlık sisteminde değişiklik istedi: Feti Yıldız detaylarını tek tek açıkladı
Annesinden para istedi vermeyince bıçaklayarak katletti! Cinayeti 'kan lekesi' aydınlattı
Annesinden para istedi vermeyince bıçaklayarak katletti! Cinayeti 'kan lekesi' aydınlattı
Osmaniye'de kar yolları kapattı: 2 hasta için ekipler seferber oldu
Osmaniye'de kar yolları kapattı: 2 hasta için ekipler seferber oldu