Samsun'da gece yarısı yangın: 2 ev kül oldu

Yangın, Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi'nde bulunan İsmail Ay’a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Evin ahşap yapıda olması, rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Yangın kısa süre içerisinde bitişikteki, Şerife Öztürk’e ait olan ve o sırada kullanılmayan boş eve de sıçradı.

EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği, Durağan Belediyesi itfaiyesi ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Yangına mahalle halkı da kendi imkanlarıyla destek vererek alevlerin diğer binalara yayılmasını engellemeye çalıştı.

İKİ EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede, her iki ahşap evin de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.