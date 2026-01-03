Çanakkale boğazında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Çanakkale boğazında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
Yayınlanma:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, içinde 2 kişinin bulunduğu bir tekne makine arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tekne ve içindekiler güvenli bir şekilde limana ulaştırıldı.

Olay, 1 Ocak günü saat 21.15 sıralarında Bozcaada açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki teknenin makine arızası yapması sonucu kontrolünü kaybeden 2 kişi, dalgaların etkisiyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekat merkezine bilgi verildi.

SAHİL GÜVENLİK BOTU BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın alınmasının ardından bölgeye TCSG-908 bordo numaralı Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede teknenin konumunu tespit eden ekipler, sürüklenen tekneye ulaşarak içerisindeki 2 kişinin güvenliğini sağladı.

BUDO seferlerine hava engeli: 8 vapur iptalBUDO seferlerine hava engeli: 8 vapur iptal

BOZCAADA İSKELESİ’NE YEDEKLENDİ

Ekipler, arıza nedeniyle hareket edemeyen tekneyi Sahil Güvenlik botuna yedekleyerek Bozcaada İskelesi’ne çekti. Kazasız bir şekilde iskeleye yanaştırılan teknedeki şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

