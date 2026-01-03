Çanakkale boğazında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, içinde 2 kişinin bulunduğu bir tekne makine arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tekne ve içindekiler güvenli bir şekilde limana ulaştırıldı.