Kocaeli'de fırtına yangın çıkardı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fırtına nedeniyle kopan elektrik hatları yangın çıkardı. Evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sarı kodlu uyarı verdiği Kocaeli'de gün boyunca fırtına ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

FIRTINA YANGINA NEDEN OLDU

Kenti sabahın erken saatlerinde esir alan şiddetli fırtına, Körfez ilçesinde adeta kabusu yaşattı. Cumhuriyet Mahallesi Türkbey Sokak’ta fırtınanın etkisiyle birbirine çarpan elektrik hatları yangına neden oldu.

Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildiEğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildi

MİNARE DEVRİLDİ

Yukarı Hereke Mahallesi'nde de bir binanın çatısı uçtu.

Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.

Kaynak:DHA

