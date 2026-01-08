Kocaeli'de fırtına yangın çıkardı: 2 yaralı
İçişleri Bakanlığı'nın sarı kodlu uyarı verdiği Kocaeli'de gün boyunca fırtına ve şiddetli rüzgar etkili oldu.
FIRTINA YANGINA NEDEN OLDU
Kenti sabahın erken saatlerinde esir alan şiddetli fırtına, Körfez ilçesinde adeta kabusu yaşattı. Cumhuriyet Mahallesi Türkbey Sokak’ta fırtınanın etkisiyle birbirine çarpan elektrik hatları yangına neden oldu.
Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
MİNARE DEVRİLDİ
Yukarı Hereke Mahallesi'nde de bir binanın çatısı uçtu.
Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.
Kaynak:DHA