Eğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 5 okulda eğitime ara verildi.
Marmara Bölgesi'nde yapılan uyarıların ardından şiddetli fırtına hayatı felç etti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle hasar oluşan okullarda eğitime ara verildi.
KOCAELİ'DE 5 OKUL FIRTINA NEDENİYLE TATİL
Fırtınayı en şiddetli şekilde hisseden kentler arasında olan Kocaeli'de yapılan incelemeler sonucunda 5 okulda tahribat oluştuğu görüldü.
Eğitim-öğretimin devam etmesinin risk oluşturması nedeniyleilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi.
9 Ocak Cuma günü kapalı olacak okullar şöyle:
- Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
- Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu
- Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu
