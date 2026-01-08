Eğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildi

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 5 okulda eğitime ara verildi.

Marmara Bölgesi'nde yapılan uyarıların ardından şiddetli fırtına hayatı felç etti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle hasar oluşan okullarda eğitime ara verildi.

KOCAELİ'DE 5 OKUL FIRTINA NEDENİYLE TATİL

Fırtınayı en şiddetli şekilde hisseden kentler arasında olan Kocaeli'de yapılan incelemeler sonucunda 5 okulda tahribat oluştuğu görüldü.

Eğitim-öğretimin devam etmesinin risk oluşturması nedeniyleilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi.

9 Ocak Cuma günü kapalı olacak okullar şöyle:

  • Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
  • Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu
  • Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu

Kaynak:DHA

