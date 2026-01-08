Bursa'da fırtına felaketi can aldı!

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, birçok ilde çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve özellikle kıyı kesimlerinde su taşınmasına neden oldu. Çok sayıda ilden fırtınanın neden olduğu hasar haberleri gelirken, Bursa'dan acı haber geldi.

Saat 17.00 sıralarında Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda saatteki hızı zaman zaman 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle metruk bir binanın bahçe duvarı devrildi.

23 YAŞINDAKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bu sırada duvarın yanında olan 23 yaşındaki Abdurrahman Neddef, moloz yığınları altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Neddef’i molozların arasından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.