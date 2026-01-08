İstanbul bugün felaketi yaşadı! Fırtına saatte 90 kilometre hıza ulaştı: Binlerce personelle 346 olaya müdahale dildi

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan fırtına, saatteki hızının 90 kilometreye ulaştı. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün Cebeci, 3 bin 927 personeli ve bin 865 hareket halindeki araçla kent genelinde 346 olaya müdahale edildiğini açıkladı.

İstanbul bugün sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde etkisini artıran fırtınayla adeta felaketi yaşadı. Kuvvetli fırtına ve yağış özellikle Marmara Denizi'ne kıyı ilçelerde hasara yol açtı. Dün kamuoyunu uyaran İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün de alarm halindeydi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın çalışmaları yakından takip ettiği AKOM'da son durumu İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün Cebeci açıkladı.

Öğle saatlerinde etkisini artıran fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreye ulaştığını açıklayan Cebeci, lodosun kıyılarda yoğun olarak hissedildiğini ifade etti.

Cebeci, kentin birçok noktasında çatı uçması, ağaç devrilmesi ve farklı cisimlerin sokaklarda sıkıntı yaratması itibariyle fırtınanın etsinin yaşandığını ve kıyı kesimlerindeki rüzgarın yoğunluğu sebebiyle deniz yükselmelerinin söz konusu olduğunu söyledi.

346 OLAYA 3 BİN 927 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bildirilen 346 olaya toplamda 3 bin 927 personeli ve bin 865 hareket halindeki araçlarla müdahale ettiklerini belirten Cebeci, şunları söyledi:

"Şu an itibariyle İstanbul genelinde lodos etkisini kaybetti. Bununla beraber yağışlar da etkisini kaybetti. Ancak, 90 kilometre hıza ulaşan lodosu İstanbul'da yaşadık.
Burada özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımız lodos etkisiyle kıyılarda çeşitli sosyal anlamda bazı faaliyetler yapmak istedi. Ancak dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü dalganın ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz. Kendi sağlıkları açısından fotoğraf çekimi, denizde manzarayı izlemek gibi, ihtiyatlı olmalarında fayda var. Şu an için İstanbul genelinde etkisini kaybetti. Herhangi bir sıkıntı ciddi manada yaşamadık."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

