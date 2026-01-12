Bursa’da motosiklet yaşlı yayaya çarptı: İki yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında gerçekleşti.

MOTOSİKLET 69 YAŞINDAKİ YAYAYA ÇARPTI

İddiaya göre, 18 yaşındaki Gökhan B. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Zekeriya K.'ya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hem sürücü hem de yaya yola savruldu.

YAYANIN DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zekeriya K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş sebebini araştırmak üzere polis ekipleri soruşturma başlattı. İncelemelerin devam ettiği bildirildi.