Şiddetli yağış Adana’yı vurdu: İstinat duvarı çöktü siteyi su bastı

Adana'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bulunan bir site, yağışın şiddeti nedeniyle sular altında kaldı.

SAĞANAK SİTEYİ SU ALTINDA BIRAKTI

Şiddetli yağmur sonucu sitenin iç kısımlarına büyük miktarda su doldu. Su seviyesinin hızla yükselmesi, yerleşimde yaşayanları zor durumda bıraktı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yağışın yarattığı basınç ve toprak kayması nedeniyle sitenin istinat duvarı da dayanıklılığını yitirerek çöktü. Duvarın yıkılması, olayın boyutunu daha da artırdı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE İÇİN SEFERBER OLDU

Olay yerindeki vatandaşlar, evlerine ve ortak alanlara dolan suları boşaltmak için kendi imkanlarıyla mücadele etti. İtfaiye ekiplerinin de bölgeye intikal ettiği öğrenildi.

ULAŞIM AKSADI

Sağanak, yalnızca siteyi değil, ilçenin birçok cadde ve sokağını da etkiledi. Yollarda oluşan derin su birikintileri, araçların ilerlemesini büyük ölçüde güçleştirdi ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Yetkililer, gerekli incelemeleri başlattı.