Şiddetli yağış Adana’yı vurdu: İstinat duvarı çöktü siteyi su bastı

Şiddetli yağış Adana’yı vurdu: İstinat duvarı çöktü siteyi su bastı
Yayınlanma:
Adana'da etkili olan kuvvetli sağanak, bir siteyi su altında bıraktı ve istinat duvarının çökmesine neden oldu. Vatandaşlar suları boşaltmak için mücadele ederken, sokaklardaki su birikintileri ulaşımı zorlaştırdı.

Adana'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bulunan bir site, yağışın şiddeti nedeniyle sular altında kaldı.

adana-saganak.jpg

SAĞANAK SİTEYİ SU ALTINDA BIRAKTI

Şiddetli yağmur sonucu sitenin iç kısımlarına büyük miktarda su doldu. Su seviyesinin hızla yükselmesi, yerleşimde yaşayanları zor durumda bıraktı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yağışın yarattığı basınç ve toprak kayması nedeniyle sitenin istinat duvarı da dayanıklılığını yitirerek çöktü. Duvarın yıkılması, olayın boyutunu daha da artırdı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE İÇİN SEFERBER OLDU

Olay yerindeki vatandaşlar, evlerine ve ortak alanlara dolan suları boşaltmak için kendi imkanlarıyla mücadele etti. İtfaiye ekiplerinin de bölgeye intikal ettiği öğrenildi.

Bodrum'u sağanak vurdu: Caddeler göle döndü evleri su bastı!Bodrum'u sağanak vurdu: Caddeler göle döndü evleri su bastı!

Çanakkale'yi sağanak vurdu: Tuzla Çayı taştı binaları su bastıÇanakkale'yi sağanak vurdu: Tuzla Çayı taştı binaları su bastı

ULAŞIM AKSADI

Sağanak, yalnızca siteyi değil, ilçenin birçok cadde ve sokağını da etkiledi. Yollarda oluşan derin su birikintileri, araçların ilerlemesini büyük ölçüde güçleştirdi ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Yetkililer, gerekli incelemeleri başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Türkiye
Kocaeli'de fırtına tedbiri: Motosikletlere yasak
Kocaeli'de fırtına tedbiri: Motosikletlere yasak
Kullandığı traktörün altında kaldı: Yaşamını yitirdi
Kullandığı traktörün altında kaldı: Yaşamını yitirdi