Çanakkale'yi sağanak vurdu: Tuzla Çayı taştı binaları su bastı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından dün etkili olan şiddetli sağanak yağışla mücadele ediyor.

BAZI BİNALARI SU BASTI

İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle Tuzla Çayı taşarak bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Taşan çayın suları, bölgedeki bazı binaların zemin katlarını su basmasına neden oldu. Ayrıca, bölgenin önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri de tamamen sular altında kaldı.

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel ve su baskınının yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla Çanakkale İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarına hızla başladı.