Çanakkale'yi sağanak vurdu: Tuzla Çayı taştı binaları su bastı
Yayınlanma:
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Tuzla Çayı taştı. Taşan çay, bölgedeki bazı binaları su basmasına neden olurken, geniş tarım arazileri de sular altında kaldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından dün etkili olan şiddetli sağanak yağışla mücadele ediyor.
BAZI BİNALARI SU BASTI
İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle Tuzla Çayı taşarak bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Taşan çayın suları, bölgedeki bazı binaların zemin katlarını su basmasına neden oldu. Ayrıca, bölgenin önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri de tamamen sular altında kaldı.
TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sel ve su baskınının yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla Çanakkale İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarına hızla başladı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)