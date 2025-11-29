Çanakkale'yi sağanak vurdu: Tuzla Çayı taştı binaları su bastı

Yayınlanma:
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Tuzla Çayı taştı. Taşan çay, bölgedeki bazı binaları su basmasına neden olurken, geniş tarım arazileri de sular altında kaldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından dün etkili olan şiddetli sağanak yağışla mücadele ediyor.

canakkalede-saganak-tuzla-cayi-tasti-1039024-308361.jpg

BAZI BİNALARI SU BASTI

İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle Tuzla Çayı taşarak bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Taşan çayın suları, bölgedeki bazı binaların zemin katlarını su basmasına neden oldu. Ayrıca, bölgenin önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri de tamamen sular altında kaldı.

Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına... Her yer beyaza büründü! Tekneler kıyıya vurduMuğla'da sağanak, dolu ve fırtına... Her yer beyaza büründü! Tekneler kıyıya vurdu

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel ve su baskınının yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla Çanakkale İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarına hızla başladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Türkiye
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!
Siirt'te Alzheimer hastası adam 74 gün sonra ölü bulundu
Siirt'te Alzheimer hastası adam 74 gün sonra ölü bulundu
Muğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandı
Muğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandı