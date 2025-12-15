Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testinin sonucu çıktı

Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testinin sonucu çıktı
Yayınlanma:
Son dakika... Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, Ela Rümeysa Cebeci'nin ve Ersoy ile birlikte tutuklanan Mustafa Manaz’ın uyuşturucu testinin sonucu çıktı. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın duyurduğu habere göre Ersoy’un ve Manaz'ın pozitif testi çıkan uyuşturucunun “kokain” olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda iddiaların odağındaki spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin “kokain” ve “esrar” testleri de pozitif çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

