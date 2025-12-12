Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi

Yayınlanma:
İsmail Saymaz, Halk TV’de Mehmet Akif Ersoy’la ilgili bir iddiayı, kaynağının bir hukukçu olduğunu belirterek gündeme getirdi. İddiaya yanıt veren Ela Rümeysa Cebeci ise söz konusu fotoğrafın olmadığını, Ersoy’la yalnızca bir kez kısa süreli sohbet ettiğini söyledi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında, Mehmet Akif Ersoy’la ilgili bir iddiayı tekrar gündeme getirdi. Saymaz, daha önce duyurduğu bilginin kaynağını şöyle açıkladı:

  • "Tanıdığım bir hukukçudan öğrendiğim bir bilgiyi aktarmıştım. Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda bazı görüntülerin çıktığını, bu görüntülerde uyuşturucu tüketilen bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğuna dair bir fotoğrafın olduğundan söz etmiştim. Bu bilgi bana bir tanıdığım avukattan gelmişti"

ELA RUMEYSA CEBECİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddialara doğrudan yanıt veren Ela Rümeysa Cebeci, Saymaz’a mesaj göndererek açıklamasının kamuoyuna iletilmesini talep etti. "Kendisi bu bilgileri aktararak bunun kamuoyuna duyurulmasını istedi"diyen Saymaz da yayında şu ifadeleri aynen okudu:

AKP'li Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy hakkındaki hükmü verdi: Önemli bir figür değilAKP'li Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy hakkındaki hükmü verdi: Önemli bir figür değil

"Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır. İşte ben akşam 8.00'de yatan, gecenin 12'si işine gidip gelen sporcu disiplini yaşayan bir insanım. Telefonum inceleniyor. Deliller hızla ortaya çıksın diye şifresini kendi rızamla emniyete verdim. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım. Raporumla canlı yayına çıkacağım"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

