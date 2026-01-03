Aracına kar topu atan çocukları darbeden şüpheli yakalandı

Aracına kar topu atan çocukları darbeden şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
Diyarbakır’da aracına kar topu attığını öne sürdüğü çocukları darbeden şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Diyarbakır’da, kimliği belirsiz bir kişinin, üst geçitten araçlara kar topu attığı iddia edilen 3 çocuğa saldırmasının ardından şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

OPERASYON SONUCU YAKALANDI

Diyarbakır’da üst geçitten aracına kar topu atıldığı gerekçesiyle, otomobilinden inip 3 çocuğu yerde tekmelemek suretiyle darbeden şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU

Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir üst geçitte yaşanan olayda iddiaya göre, üst geçitten araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından tekme tokat darbedilmişti.

Kar topu atan çocukları tekme tokat dövdü! İşte görüntüleri...Kar topu atan çocukları tekme tokat dövdü! İşte görüntüleri...

Yılın ilk karı yağdı: Kar topu oynayıp, fotoğraf çekindilerYılın ilk karı yağdı: Kar topu oynayıp, fotoğraf çekindiler

Çevredeki bir kişi tarafından, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınan görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden saldırganın çocuklara yumruk atarak yere düşürdüğü, daha sonra ise tekmelediği görülmüştü.

